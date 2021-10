Snelders vindt het gedeelde verantwoordelijkheid: "Moet de verantwoordelijkheid durven nemen, niet vluchten als dief in de nacht zoals tegen Italië"

Niet enkel de spelers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, ook bondscoach Roberto Martinez moet uitleg durven geven en zijn fouten toegeven. Dat vindt ook analist Eddy Snelders.

“Martinez is jaren bewierookt geweest door het publiek en de pers, maar die perceptie is voor sommigen in rook aan het opgaan. Nu moet hij durven de verantwoordelijkheid te nemen. Niet zoals op het EK als een dief in de nacht vluchten na de exit tegen Italië", klinkt het bij Sporza.

Want sommige jongens zijn gewoon niet in vorm. "Hij moet durven om spelers zoals Tielemans of Hazard, die niet brachten wat we van hen gewoon zijn, sneller naar de kant te halen. Ondanks hun status en talent moet je die knoop adequater doorhakken."

Er is binnenkort misschien wel nood aan een nieuwe wind

Normaal gezien staat Martinez ook nog aan het roer op het WK in Qatar. "Want we moeten eerlijk zijn. Er is binnenkort misschien wel nood aan een nieuwe wind", vindt Snelders. "Als dat nu nog niet is, zal dat na Qatar hoogstwaarschijnlijk wel het geval zijn. Barcelona hangt ook boven het hoofd van Martinez."