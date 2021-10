Geen Lukaku op training bij de Duivels: kans voor De Ketelaere?

Nadat Eden Hazard eerder al afhaakte voor de kleine finale van de Nations League, lijkt ook Romelu Lukaku te passen voor het overbodige duel van zondag.

Big Rom was niet van de partij op de training van de Rode Duivels zaterdagochtend. Wellicht geeft de oersterke spits verstek voor de overbodige troostfinale van zondagmiddag tegen Italië.

Roberto Martinez kan hierdoor teruggrijpen naar Michy Batshuayi, die tegen Frankrijk in de slotfase mocht invallen. Of maakt de Spaanse bondscoach een statement door Charles De Ketelaere als speerpunt in te zetten? De youngster van doet het al een tijdje uitstekend op die positie bij Club Brugge.

De troostfinale tussen België en gastland Italië wordt zondagmiddag om drie uur gespeeld in Turijn.