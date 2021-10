Frankrijk wint de Nations League mede dankzij een wereldgoal van Karim Benzema

Spanje kwam op voorsprong maar de geslepenheid en trefzekerheid van Frankrijk haalde de bovenhand. Zo wint Frankrijk dankzij een doelpunt van Mbappé en Benzema de Nations League.

Beide bondscoaches deden een aantal wissels voor de wedstrijd in vergelijking met de vorige wedstrijd. Koke en Pau Torres verdwenen uit de ploeg bij Spanje. Zij werden vervangen door Rodri en Eric Garcia.



Bij Frankrijk waren er ook twee wijzigingen. Zo kwamen Aurélien Tchouaméni en Presnel Kimpembe in de ploeg voor Adrien Rabiot en Lucas Hernandez.

Eerste helft

De eerste helft gebeurde er niet zo veel. Frankrijk begon het felst aan de partij en gaandeweg nam Spanje het over. Beide ploegen creëerde geen grote doelkansen hierdoor gingen we rusten met een brilscore. Frankrijk moest wel noodgedwongen al een wissel doorvoeren want Varane moest geblesseerd naar de kant.

Tweede helft

Het was wachten tot de 64ste minuut op de eerste grote doelkans. Hernandez besloot echter van dichtbij op de paal. Bijna stond Frankrijk op voorsprong maar dit gebeurde echter langs de andere kant. Nog geen minuut na de kans van Frankrijk komt Spanje op voorsprong via Mikel Oyarzabal.

Dit was het sein om de wedstrijd helemaal te laten losbarsten. Nog geen twee minuten later staan de bordjes terug in evenwicht dankzij een wereldgoal van Karim Benzema.

Mbappé die niet helemaal in de wedstrijd zat bracht Frankrijk op voorsprong in de 81ste minuut. De VAR ging nog even de beelden bekijken maar keurde terecht het doelpunt goed van de spits van PSG.

Spanje was niet van plan om zich gewonnen te geven. In de 90ste minuut haalde Oyarzabal uit maar Lloris kon met een goede redding een doelpunt voorkomen. Diep in extra tijd moet Lloris wederom redding brengen nu op een schot van Pino.

Dit was ineens het laatste wapenfeit waardoor dat Frankrijk de tweede editie van de Nations League binnenhaalt.