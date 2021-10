🎥 Karim Benzema doet monden openvallen met heerlijk doelpunt in Nations League-finale tegen Spanje

Frankrijk heeft zondagavond de Nations League op haar naam kunnen schrijven. Spanje kwam wel op voorsprong via Oyarzabal, maar Benzema en MbappƩ konden het tij nog laten keren voor Frankrijk. Vooral het doelpunt van Benzema was indrukwekkend.

Zijn terugkeer bij de Franse ploeg wordt nu bekroond met een titel, waaraan hij rechtstreeks zal hebben bijgedragen: Karim Benzema maakte zondag gelijk voor Les Bleus op een indrukwekkende manier.

Benzema krulde de bal namelijk heerlijk naast Unai Simon in doel. "Deze titel geeft me nog meer ambitie met dit team. Het maakt me erg blij om hier terug te komen en te winnen," vertelde Benzema na afloop aan L'Equipe.