Jan Ceulemans roept op tot rust rond Rode Duivels: "Was maar een toernooitje in Italië"

De reacties na de mislukte Final Four van de Rode Duivels in de Nations League zijn voor Jan Ceulemans allemaal niet nodig.

De voormalige voetballer van Club Brugge roept iedereen op om niet te zwaar te tillen aan de Final Four van de Nations League. Alle hetze is volgens hem niet nodig.

“Het is een ontgoocheling, maar je moet er ook geen catastrofe van maken. Dit was een toernooitje in Italië, geen EK of WK”, liet Ceulemans weten bij Sudpresse.

Al moest Ceulemans toch toegeven dat de manier waarop het tegen Frankrijk weggegeven werd wel heel zielig was. Zelfs tegen een topland als Frankrijk mag dit nooit op die manier gebeuren.