Slechte timing, Orel Mangala even aan de kant bij Stuttgart na positieve coronatest

Orel Mangala heeft een positieve coronatest afgelegd, zo laat zijn Duitse club VfB Stuttgart vandaag weten.

Onze landgenoot is de zesde speler op korte tijd bij Stuttgart die positief test op het coronavirus. Hij zit in isolatie.

“Ten eerste hoopten we dat we van nog meer positieve gevallen gespaard zouden blijven", klinkt het bij sportdirecteur Sven Mislintat. "Ten tweede was Orel na zijn blessure op de weg terug."

Mangala speelde tot vier wedstrijden in de Bundesliga en scoorde één keer. Hij miste een groot deel van de competitiestart na een blessure aan de dij.

Naast Mangala zitten ook Florian Müller, Waldemar Anton, Erik Thommy en Roberto Massimo in quarantaine.