Kan terugkeer van Braziliaan Barça er bovenop helpen? "Als ze me nodig hebben, hoeven ze enkel te bellen"

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor FC Barcelona, de club met zo'n roemrijk verleden. De Braziliaan Dani Alves maakt deel uit van dat verleden: hij voetbalde voor Barça van 2008 tot 2016. Dat ging gepaard met het nodige succes, met drie Champions League-trofeeën bijvoorbeeld.

Dani Alves is ondertussen 38 en is een vrije speler nadat zijn contract bij São Paulo onlangs ontbonden werd na een dispuut over achterstallig loon. Wenkt nu de terugkeer naar Barcelona? "Het zou opportunistisch zijn om te zeggen dat Barça mij nodig heeft. Ik heb altijd gezegd dat ik open zou staan voor een terugkeer als Barcelona me nodig heeft en me wil, ongeacht waar ik ben", zegt Alves aan Sport.

De rechterflankverdediger is zijn succesvolle periode bij de Catalaanse club nog niet vergeten. "De sympathie, liefde en respect die ik heb voor deze club is onbeschrijfelijk. Als ze denken dat ze mij nodig hebben, hoevel ze enkel te bellen."

Leeftijd geen hindernis

Zijn leeftijd ziet Alves niet als een hindernis. "Ik denk dat ik nog altijd overal van waarde kan zijn, maar meer bij Barcelona, omdat het nu met zo veel jonge spelers speelt."