🎥 Voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrović maakt opnieuw het mooie weer in Engeland

In 2015 ruilde Aleksandar Mitrović Anderlecht voor Engeland en daar vergaat het hem nog altijd prima. Zijn ploeg Fulham is inmiddels wel actief op het tweede niveau in Engeland, maar de Serviër is er wel van enorme waarde. Dat bleek ook zaterdagnamiddag tegen QPR.

Mitrović deed zijn bijnaam 'Mitrogoal' weer alle eer aan. Minder dan tien minuten had hij nodig om de score te openen. Bal aannemen met de borstkas en vervolgens met zijn rechter een overtuigende uithaal in de korte hoek: dat doelpunt mocht best gezien worden. MAN ON FIRE! 🔥 #FULQPRpic.twitter.com/cpzeeGbkrW — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 16, 2021 Ook met het hoofd blijft hij enorm sterk. Nadat QPR langszij kwam, zorgde Mitrović met een prima kopbal voor de 2-1. Zo zette de spits Fulham op weg naar de zege: het werd uiteindelijk nog 4-1. Fulham blijft bovenaan meedraaien in The Championship en staat momenteel derde. Mitrović vond in drie van de laatste vier competitiewedstrijden telkens de weg naar doel. Vooral Craven Cottage ligt hem goed: in de vorige thuismatch was hij goed voor een hattrick. Geen wonder dat ze hem bij Fulham graag zien.