🎥 Robert Lewandowski toont nog maar eens zijn klasse: heerlijke beauty van de Pool tegen Leverkusen

Dat Robert Lewandowski een fenomeen is, wisten we uiteraard al langer, maar zondagmiddag heeft de Poolse aanvaller nog maar eens laten dat hij tot de beste spitsen ter wereld behoort.

In de wedstrijd tegen Leverkusen bracht Lewandowski Bayern München namelijk op een heerlijke manier op voorsprong. De Poolse scherpschutter handelde snel en duwde de bal via een hakbal tegen de netten. U kan het doelpunt hieronder bekijken via Eleven Sports.