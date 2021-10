Vier spelers van Racing Genk moeten extra covid-test en quarantaine ondergaan

De coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk maken de trip van Racing Genk naar West Ham er niet gemakkelijk op.

Om extra coronatests te vermijden vertrekt Racing Genk pas woensdagmiddag, zodat niemand langer dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk zal zijn, zo weet HBVL.

De vier spelers die in Amerika waren (Mark McKenzie, Angelo Preciado, Jhon Lucumi en Carlos Cuesta) worden op de luchthaven van het Engelse Luton apart gezet; omdat zij in een voor de Engelsen rode zone verbleven. Zij moeten een extra test afleggen en in quarantaine tot het resultaat bekend is.

Als die test negatief is, mogen ze de spelersgroep van Racing Genk vervoegen. Vanavond om 20 uur Belgische tijd wordt nog een training gehouden.