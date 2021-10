Dan toch geen griepje: Nagelsmann test positief op corona, ex-coach Virton nog wat langer aan het roer

Bayern München imponeerde woensdagavond op het veld van Benfica. Der Rekordmeister haalde het met 0-4 van Jan Vertonghen en co. Opvallend: bij Bayern München zat Julian Nagelsmann niet op de bank.

Een uur voor de aftrap communiceerde Bayern dat haar T1 grieperig was en in het hotel bleef. Van daaruit nam Nagelsmann mee de tactische beslissingen, met Dino Toppmöller (ex-Virton) die langs de lijn bijstuurde waar nodig.

Een dag later maakt Bayern München bekend dat Julian Nagelsmann wel degelijk geveld is door corona, ondanks het feit dat hij volledig gevaccineerd is. Nagelsmann wordt in een apart vliegtuig overgevlogen naar Duitsland, waar hij in quarantaine zal gaan.

Zaterdag neemt Bayern München het in eigen huis op tegen Hoffenheim.