Nederland verstrengt voetbalregels na aanhoudende incidenten: "Gooien van voorwerpen of vloeistoffen: match stilgelegd"

Bij het aanhoudend op het veld gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen, volgen er altijd waarschuwingen van de stadionspeaker. Stopt het gooien niet, dan wordt de wedstrijd stilgelegd en de catering bij de betreffende vakken gesloten.

Personen worden bij het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen, kwetsende spreekkoren, geweld tegen personen en/of goederen en het dragen van gezichtsbedekking altijd bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Een stadionverbod vanaf 12 maanden gaat altijd samen met een geldboete.

Voor alle uitsupporters wordt een uitkaartverplichting ingesteld. In ieder geval tot aan het einde van dit kalenderjaar geldt er een registratieplicht voor alle supporters in het bezoekersvak. Dit betekent dat bij de wedstrijdorganisatie een zodanig kaartverkoop gerealiseerd wordt, dat het voor supporters van de bezoekende club niet mogelijk is om kaarten anders dan via de Uitcard te verkrijgen.

Elk spreekkoor dat kwetsend is voor een individu of groep is onacceptabel. Het is aan de clubs om hier altijd en direct tegen op te treden volgens het stappenplan voor de bestrijding van verbaal geweld (handboek competitiezaken betaald voetbal, paragraaf 3.10 – richtlijn bestrijding verbaal geweld – pagina 57).