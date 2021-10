Ronald Koeman reageert voor de Clasico: "Ik heb geen schrik"

Zondag staat dé Clasico op het programma. En dus wordt het opnieuw uitkijken naar wat dat allemaal gaat geven.

Barcelona heeft nog geen geweldig seizoen achter de rug en de positie van Ronald Koeman staat al even onder druk.

Vertrouwen

Dan is een match tegen Real Madrid niet altijd waar je zit op te wachten, maar de Nederlandse coach heeft vertrouwen.

"We hebben geen schrik, we willen tonen tot wat we allemaal capabel zijn", aldus Koeman. "Er is geen favoriet, we spelen thuis en we willen er vol voor gaan."