Wolfsburg-Belgen helemaal in vrije val na nieuw verlies, Dortmund kan het zonder Haaland en Bayern probleemloos

Na een fantastisch seizoensbegin zit Wolfsburg nu echt wel in de hoek waar de klappen vallen.

Wolfsburg - Freiburg

Negen wedstrijden zijn er gespeeld in de Duitse Bundesliga en na 4 ervan stond Wolfsburg aan de leiding in Duisland met 12 op 12. Maar sindsdien werd er niet meer gewonnen door de troepen van Mark van Bommel. Zaterdag kregen ze tegen seizoensrevelatie Freiburg de kans om de rug te rechten met een thuiswedstrijd.

Maar Wolfsburg, met Koen Casteels tussen de palen en Aster Vranckx tussen de lijnen, ging met 0-2 onderuit tegen de bezoekers. Bornauw en Lukebakio vielen in, ook Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) stond in de basis.

Na die 1/15 na die 12/12 is Wolsburg teruggezakt naar de 8e plaats in de Bundesliga. Een nieuw verlies tegen Bayer Leverkusen volgende week zou er wel voor kunnen zorgen dat ze wat meer naar onder moeten kijken in het klassement.

Bayern München - Hoffenheim

Leider Bayern München nam het thuis op tegen Hoffenheim. De Rekordmeister won eenvoudig met 4-0, de doelpunten kwamen van Gnabry, Lewandowski, Choupo-Moting en Coman. Vooral dit pareltje van Lewandowski willen we u niet onthouden:

Bielefeld - Dortmund

Borussia Dortmund trok zonder de geblesseerde Haaland naar staartploeg Bielefeld, ook Meunier is nog out. Thorgan Hazard startte wel voor Dormtund terwijl Wistel op de bank startte. Donyell Malen moest Haaland vervangen voorin maar Dortmund kwam op voorsprong via doelpunten van Emre Can en Mats Hummels.

In de tweede helft zorgde groeibriljant Jude Bellingham voor de geruststellende 0-3 voorsprong. In het slot milderde Fabian Klos vanop de stip voor Bielefeld.

✨ | Jude Bellingham dribbelt Bielefeld op een hoopje! 😍🔥 #DSCBVB pic.twitter.com/CpzyjUf3NQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 23, 2021

RB Leipzig - Greuter Fürth

Voor promovendus Greuter Fürth lijkt de Bundesliga een maatje te groot te zijn. Na 9 speeldagen heeft de club nog maar 1 puntje kunnen sprokkelen, op bezoek bij RB Leipzig gingen ze kansloos onderuit met 4-1.

De bezoekers kwamen net voor de rust wel op voorsprong via Hrgota maar Leipzig zette orde op zaken via Poulsen, Forsberg, Szoboszlai en Novoa Ramos.