📷 Eerste goal als 40-jarige en Ibrahimovic reageert zoals we van hem gewend zijn

Zlatan Ibrahimovic heeft een nieuw paar mijlpalen in zijn carriĆØre bereikt. De net 40-jarige aanvaller is hersteld van een hamstringblessure en gaf tegen Bologna zijn eerste assist en scoorde zijn eerste goal als veertiger.

Milan ging met 0-2 de rust in tegen Bologna nadat Ibra Rafael Leao op weg zette naar een doelpunt. Na de rust dreigde hij echter de schlemiel te worden, want hij bracht de thuisploeg weer in de match met zijn eerste own goal uit zijn carrière. Barrow maakte er 2-2 van, maar nadat Bologna met negen kwam te staan, maakte Ibrahimovic er nog 2-4 van.

Op sociale media pakte hij direct uit met de reactie: 'Infinity'. "Oneindig" dus. En wie kan hem tegenspreken?