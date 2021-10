Xavi nieuwe trainer van Barcelona? Dit moet het kosten

Barcelona is in volle onderhandeling met Xavi Hernández en zijn huidige club Al-Sadd. De clublegende wordt hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Ronald Koeman als trainer van de club.

Op 1 juli 2019 stelde het Qatarese Al-Sadd Xavi Hernández voor als nieuwe trainer van de club. In 89 gecoachte wedstrijden won zijn team 61 keer, speelden ze 12 keer gelijk en verloren ze slechts 16 wedstrijden. Voor zijn ervaring als coach wil Barcelona hem natuurlijk niet terughalen, maar wel voor zijn verleden als speler bij de club. Xavi speelde maar liefst 767 wedstrijden voor FC Barcelona en won een heleboel prijzen.

Xavi Hernández terughalen kan momenteel wel niet gratis. De Spaanse krant Marca meldt dat er een afkoopclausule in zijn contract staat van één miljoen euro. Barcelona heeft het financiëel niet makkelijk en ze moesten ook al zo'n 12 miljoen euro besteden aan het ontslag van Ronald Koeman, dus dat bedrag even ophoesten is niet vanzelfsprekend. Barcelona wil dus onderhandelen met Al-Sadd om een flinke korting te krijgen of de coach zelfs gratis mogen over te nemen als ze een wedstrijd komen spelen in Doha.