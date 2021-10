Spelers van Barcelona hebben mooie woorden voor Koeman na ontslag

Ronald Koeman werd vandaag de laan uitgestuurd bij FC Barcelona. Terwijl de club druk bezig is om een vervanger binnen te halen hebben enkele spelers mooie woorden voor de Nederlandse coach.

Nu Ronald Koeman ontslaan is als trainer van FC Barcelona zijn de clubleiders al druk bezig om zijn opvolger vast te leggen. Eén van de genoemde namen is de voormalige middenvelder van de club, Xavi. Enkele spelers wouden de Nederlandse coach wel nog bedanken. "Ik zal hem altijd dankbaar zijn voor alles wat hij voor mij heeft gedaan. Hij gaf me vertrouwen vanaf het eerste moment en gaf me de kans om mijn droom waar te maken bij FC Barcelona", zei Pedri Gonzalez.

Ook de ervaren verdediger Gerard Piqué had lovende woorden voor Koeman: "Het was een groot genoegen om tot uw dienst te zijn. Ik wens je al het geluk van de wereld in de toekomst. Een dikke knuffel, meneer". Pablo Gavi was ook heel blij met Koeman als trainer. Hij gaf hem namelijk de kans om te debuteren bij het eerste elftal van Barcelona: "Bedankt om mij de kans te geven om mijn droom uit te laten komen".