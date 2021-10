Mo Salah als lesonderwerp op school? In Egypte wordt het de realiteit

Dat Mo Salah een nationale held is in Egypte zal niemand verbazen. De sterspeler van Liverpool is momenteel een van de beste voetballers ter wereld, maar binnenkort zal hij ook opduiken in de cursussen van Egyptische leerlingen.

Mo Salah is een superster in Egypte en ook ver daarbuiten. De sterspeler van Liverpool is alweer aan een zeer knap seizoen bezig. Zijn goede prestaties in Engeland worden ook opgemerkt door de schoolinstanties in zijn land van herkomst. Vanaf volgend jaar zal het leven van Mo Salah een lesonderwerp zijn in de Egyptische basis- en middelbare scholen. In de lagere school zal de focus vooral liggen op wat Salah allemaal op het voetbalveld doet. De leerlingen van het secundair onderwijs zullen dan weer onderwezen worden over de heldendaden die de voetballer doet buiten het voetbalveld. Hij wordt gezien als rolmodel door al de liefdadigheidsacties die hij doet.