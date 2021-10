Enkelblessure Lukaku ernstiger dan verwacht? "Romelu pas terug na interlandperiode"

In de Champions League-wedstrijd tegen Malmö moest Romelu Lukaku na een stevige tackle geblesseerd naar de kant. De afwezigheid werd geschat op 'enkele weken', maar Big Rom lijkt toch wat langer in de lappenmand te liggen.

Chelsea-coach Thomas Tuchel besprak vrijdag op zijn perspraatje de situatie van Lukaku. "Ik speculeer niet graag over de afwezigheid van een speler, want ik wil geen extra druk leggen." De Duitser gaf wel toe dat de revalidatie langer zal verlopen dan initieel verwacht. "We hebben een nieuw doel gesteld voor hem: we verwachten dat Romelu na de komende interlandperiode opnieuw fit zal zijn", aldus Tuchel, die het met Chelsea zaterdagmiddag in de Premier League opneemt tegen Newcastle United.

De afwezigheid van Lukaku is ook een aderlating voor de Rode Duivels. De nationale ploeg werkt de komende weken haar twee laatste kwalificatiematchen voor het WK in Qatar. Op 13 november ontvangen de Rode Duivels Estland, drie dagen later gaat België op bezoek bij Wales.