Limburgse derby in Nederland stopgezet omwille van supportersgeweld

Het duel in de Keuken Kampioen divisie tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade is vrijdagavond definitief gestaakt Bij een 0-0 stand werd er op slag van rust vuurwerk vanuit het vak van Roda JC op het veld gegooid, waarna ook aanhangers van de thuisclub vuurwerk gooiden.

Het gooien van vuurwerk vanuit beide supportersvakken was voor arbiter Joey Kooij aanleiding om het duel in Maastricht stil te leggen. Het duel werd in eerste instantie voor minstens dertig minuten gestaakt.

Op dat moment waren de supporterskernen van beide ploegen slaags geraakt met elkaar en vloog er zelfs een deur op het veld. Het signaal dat beide supporterskernen niet door dezelfde deur konden was dan ook het sein om de wedstrijd definitief te staken.

Op dat moment stond het 0-0 in de Limburgse derby.