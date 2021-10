Ex-Anderlechtspits blijft maar scoren! Nummer achttien op 15 wedstrijden

Aleksandar Mitrovic is de man in vorm in de Championship, de Engelse tweede klasse. Hij was dit seizoen al goed voor 18 doelpunten voor Fulham in de competitie.

Aleksandar Mitrovic is dit seizoen uitgegroeid tot de absolute sterkhouder van FC Fulham. De ploeg die Mitrovic in de zomer van 2018 definitief overnam degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en moet dus nu knokken in de Championship, de Engelse tweede klasse. Mitrovic, die een verleden heeft bij Anderlecht, neemt de ploeg al een heel seizoen op sleeptouw en zo staan ze slechts twee punten van leider in de competitie, Bournemouth. Ook vandaag had Fulham zijn doelpuntenmachine nodig. Nog voor de rust scoorde hij twee keer voor zijn team tegen andere topclub West Brom. Met een penalty en een gewone veldgoal wist hij zijn zestiende en zeventiende doelpunt van het seizoen te maken. Na de rust maakte Mitrovic zijn hattrick compleet. De ex-Anderlechtspits zit nu dus aan achttien goals in de competitie.





