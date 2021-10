Wat nu? Ajax komt niet tot scoren en speelt gelijk op veld van Heracles Almelo

Ajax raast als een sneltrein door de eigen Eredivisie, maar zaterdagavond kwam die trein toch even tot stilstand.

Voor de wedstrijd had Ajax al 37x gescoord in 10 wedstrijden, bijna 4 doelpunten per 90 minuten voetbal dus. Al moesten de Ajacieden in het achterhoofd wel rekening houden met puntenverlies tegen Heracles Almelo aangezien Ajax er de voorbije 4 seizoenen al 3 keer punten had laten liggen.

Na de ijzersterke resultaten tegen PSV (5-0) en Dortmund (4-0) leek Heracles een hapje. De bezoekers waren ook de beste ploeg in het eerste halfuur maar echt grote doelkansen kwamen er niet gauw voor Ajax. Ook recordtransfer Haller kon zijn kansen niet goed genoeg afwerken.

Ondanks 70% balbezit kon Ajax het overwicht niet omzetten in groot doelgevaar. Doelman Pasveer moest zelfs nog de meubelen redden op een poging van Burgzorg. In de blessuretijd mocht Tadic nog een vrije trap nemen maar ook daar bracht de doelman redding.

Door het gelijkspel is PSV genaderd tot op 2 punten van leider Ajax. Morgen kan ook FC Utrecht tot op 3 punten naderen en als Feyenoord zijn inhaalwedstrijden wint, komt het nog voor PSV op plaats 2 te staan.