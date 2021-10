Twijfels over effect nieuwe eigenaars bij Newcastle United

De nieuwe eigenaars van Newcastle hebben misschien wel veel geld, maar gaan ze goede spelers kunnen overtuigen om de tweede seizoenshelft in de Premier League tegen de degradatie te komen vechten.

Analist Gabby Agbonlahor twijfelt daaraan. De ex-speler van Aston Villa ziet het somber in voor de Engelse club. "Wie gaat er voor hen willen komen spelen als ze met 10 punten achterstand laatste staan?"

Newcastle heeft 4 punten na 10 wedstrijden. Het heeft nog geen enkele keer gewonnen en staat op de 19de plaats.

Newcastle may struggle to find new recruits in January despite new owners, talkSPORT told #NUFC https://t.co/smjKQOC5DY