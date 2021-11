De blessures stapelen zich op bij Barcelona

Bij FC Barcelona zitten ze met de handen in het haar want wederom is er een speler geblesseerd uitgevallen. Deze lijst telt nu al 11 namen.

Dit seizoen heeft Barcelona een blessureprobleem: erg veel spelers kampten al met kwetsuren. Op dit moment zijn Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati, Sergi Roberto, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Neto, Eric García en González uitgeschakeld. Barça heeft nu meer duidelijkheid verschaft over de blessure van laatstgenoemde die uitviel in het duel tegen Celta de Vigo. Waar Barcelona tegen gelijkspeelde. De club maakt bekend dat de linkerdij van González overbelast is. De middenvelder was eigenlijk opgeroepen voor Spanje Onder 21, maar daar moet hij nu voor afhaken.