🎥 Opnieuw 'Cyriel-time' in Rotterdam: onwaarschijnlijk straffe reeks van Belgische spits blijft duren

Ze mogen het in Rotterdam stilaan 'Cyriel-time' noemen, na alweer een beslissende goal van Belgische aanvaller Cyriel Dessers. Ook opnieuw in de extra tijd. Daar heeft Dessers inmiddels een patent op, het moet zelfs vaak de 92ste minuut zijn.

Al drie keer eerder had Dessers gescoord in de 92ste minuut dit seizoen: tegen PSV, tegen NEC en tegen Sparta Rotterdam. In de Rotterdamse derby ontpopte Dessers zich zo tot de gevierde man. Dat scenario herhaalde zich wanneer Feyenoord AZ zondag ontving in De Kuip.

Na 82 minuten stond het nog altijd 0-0. Wie is dan de ideale man om in te brengen en het nog te forceren? Jawel, Cyriel Dessers. En ja hoor, exact tien minuten later had de voormalige aanvaller van Genk het opnieuw klaargespeeld. Dessers schoot van aan de rand van het strafcshopgebied de 1-0 laag tegen de netten: de drie punten bleven in Rotterdam.

Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe 'Man van de Match'-prestatie van @CyrielDessers! 🎖️😍 pic.twitter.com/ZtjPpQ60Mf — Play Sports (@playsports) November 7, 2021

De ietwat vreemde maar bijzonder straffe reeks van Cyriel Dessers blijft dus duren. Hij blijft Feyenoord over de streep trekken met zijn late en belangrijke doelpunten.