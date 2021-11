🎥 Van gelijkspel in Genk naar zege tegen Liverpool: Hammers smeren Reds ondanks goal Origi eerste verlies aan

Van een gelijkspel in Genk naar een zege tegen Liverpool: het is voor de Hammers slechts een kleine stap blijkbaar. West Ham heeft met 3-2 de scalp van Liverpool gepakt. Divock Origi liet zich nochtans nog eens opmerken met een treffer.

Het begin en het slot van de eerste helft had een doelpunt in petto: Alisson werkte een hoekschop - al dan niet na een fout op hem - ongelukkig in eigen doel en Alexander-Arnold maakte gelijk met een enig mooi vrijschopdoelpunt.

West Ham had ook na de pauze nog de moed om er tegenaan te gaan: Fornals schoot de 2-1 op het bord en Zouma kopte op hoekschop zelfs de 3-1 binnen. Klopp greep terug naar Origi en die bedankt met zijn eerste doelpunt in de Premier League in een jaar en vier maanden.

Het ongeslagen seizoen van @LFC komt ten einde... 🔨❌ pic.twitter.com/ggkXADkp4s — Play Sports (@playsports) November 7, 2021

Verder dan de 3-2 geraakte Liverpool echter niet. Het leed een eerste nederlaag in het huidige kampioenschap. West Ham blijft uitstekend meedraaien bovenaan.