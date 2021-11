Is dit de reden achter de vormdip van Messi? 'Argentijn mist Barcelona en denkt zelfs aan vervroegd vertrek uit Parijs'

Lionel Messi heeft zijn draai bij PSG nog niet gevonden. Het is logisch dat de Argentijn moet wennen aan het spel van zijn nieuwe club. Maar dat is niet het enige probleem.

SPORT is stellig: Lionel Messi mist Barcelona. En dan hebben we het niet alleen over FC Barcelona, maar ook over de Catalaanse zon en rust. Castelldefels - het rustige kuststadje nabij Barcelona waar De Vlo vroeger woonde - is in het niets te vergelijken met Parijs.

“Daar kon ik de kinderen naar school brengen”, aldus Messi. “Ik ging vervolgens trainen en kwam thuis om te eten. Alles hadden we bij de hand. In Parijs heb ik een uur nodig om de kinderen naar school te brengen én nog een uur om op de training te geraken.”

Géén plezier

Het mag duidelijk zijn: Messi beleeft momenteel geen plezier aan zijn transfer naar de Lichtstad. De vraag is dan ook: zal de Argentijn zijn tweejarig contract effectief uitdienen? Of kiest hij dan toch voor een nieuw avontuur?