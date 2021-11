Saoedi-Arabië start met competitie voor vrouwenploegen

Saoedi-Arabië richt een voetbalcompetitie voor vrouwen op. Er zullen 16 teams aan deelnemen, zo maakte de Saoedische voetbalbond zaterdag bekend.

De competitie zal op 22 november van start gaan en is een stevige verandering voor vrouwen in het ultraconservatieve land. In Saoedi-Arabië zijn vrouwen pas sinds 2018 bijvoorbeeld toegelaten om in stadions wedstrijden te volgen.

De competitie vindt plaats in twee fasen, waarbij de teams eerst strijden in drie regionale competities in de hoofdstad Riyad, Jeddah en Dammam. De ploegen die zich na de reguliere fase kwalificeren, spelen begin 2022 in Jeddah de finale.

De oprichting van de competitie is volgens voorzitter Yasser al-Misehal een belangrijke stap voorwaarts. De competitie is onderdeel van het programma ter ondersteuning van vrouwenvoetbal.