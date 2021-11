Wie zou dat nog doen? KDB zei ontmoeting met LeBron James af omdat "ik last had aan de knie"

Hoeveel zou u ervoor over hebben om uw idool te ontmoeten? En ja, idolen hebben ook idolen. Kevin De Bruyne is al langer dan vandaag een adept van de NBA en zijn favoriete speler is LeBron James. Hij kon hem ook ontmoeten, maar liet dat liggen.

In de podcast MID MID werd hem gevraagd wat het "zotste telefoonnummer is dat hij heeft". Daar moest De Bruyne wel even over nadenken, maar hij zit bij Roc Nation - dat hem commercieel vertegenwoordigt - en dus lag het eigenlijk wel voor de hand. "De grootste wereldster zal dan wel Jay-Z (één van de bekendste rappers aller tijden) zijn."

Via hem had hij ook LeBron kunnen ontmoeten. "Een keer kon ik hem zien in Parijs. Maar ik had wat last aan de knie en wou geen vliegtuig opkruipen. Misschien komt het er ooit wel nog van."