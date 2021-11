Arthur Theate is duidelijk: "Transfer te danken aan de Rode Duivels"

Arthur Theate ruilde KV Oostende in voor de Serie A waar hij bij Bologna aan de slag is. Een toptransfer die hij naar eigen zeggen te danken heeft aan de Rode Duivels.

Oostende cashte enkele miljoenen voor Arthur Theate. Ze haalden hem kosteloos binnen en konden hem een jaar later al van de hand doen.

Theate is zelf overtuigd waaraan hij die transfer te danken heeft. “Ik denk dat veel jonge Belgen hun transfer te danken hebben aan deze generatie Rode Duivels”, zegt Theate aan de RTBF.

“Zij schitterden op het allerhoogste niveau, dus de scouts dachten dat er in België nog goede spelers waren. Er wordt meer gescout in de Belgische competitie dankzij deze Gouden Generatie. Door hen kwam onze competitie in de schijnwerpers te staan.”