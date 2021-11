Ondanks verklaring van bondscoach blijft vertrek van Eden Hazard vreemd

"Het was altijd de bedoeling dat Eden maar een uur zou spelen", aldus bondscoach Roberto Martinez. Een paar wenkbrauwen gingen omhoog toen de bondscoach het vertrek van Hazard verklaarde. Eerder zou hij opnieuw ergens last hebben gehad.

Zondagmorgen zou de speler van Real Madrid toch wel fysiek ongemak gevoeld hebben waarna in samenspraak met de Koninklijke beslist werd om hem terug te laten keren naar Madrid. Van wat wij begrepen was het eerst de bedoeling om Hazard zo veel mogelijk speelminuten te geven in de twee matchen. Speelminuten die hij niet kreeg bij Real.

Maar nu mocht dat plan de vuilbak in en is ook de competitiematch tegen Granada van zondag tegen Granada in het gevaar. Concurrent Vinicius zou nochtans pas zaterdag weerkomen van zijn interlands en het was dus een kans om zich te laten zien.