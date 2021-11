Ex-bondscoach Vandereycken raadt Martinez aan om systeem om te smijten: "Dan kan je dat in geval van nood gebruiken"

Roberto Martinez is niet meteen de meest avontuurlijke. Vanavond moet hij noodgedwongen wijzigen en er zullen een paar nieuwe jongens hun kans krijgen. Maar René Vandereycken zou verder gaan. Hij zou ook eens sleutelen aan het systeem, maar dat zien we niet meteen gebeuren.

Ook tegen Estland had Vandereycken eens iets anders gedaan dan de gewoonlijke 3-4-3. "Het had handiger geweest om eens voor een 4-3-3 of 4-4-2 te kiezen met snelle buitenspelers, die Benteke met een voorzet bedienen. Nu speelden Eden Hazard en Vanaken in zijn steun en moest het zoals altijd in de combinatie gebeuren", analyseert hij in Het Nieuwsblad.

"Dat is weer Martinez die vasthoudt aan zijn zekerheden. Ik verwacht niet dat ik hem op andere gedachten kan brengen, maar ik pleit er toch voor om in de qua uitslag totaal onbelangrijke interland tegen Wales iets nieuws uit te proberen.”

Maar of de bondscoach dat gaat doen, is zeer de vraag. “Met Vanzeir en De Ketelaere heb je bijvoorbeeld twee aanvallers die bij hun club in een tweespitsensysteem spelen. Dus stel hen alsjeblief niet als enige spits op, laat hen voetballen zoals ze dat gewend zijn. Dan oefen je ook – desnoods maar een halfuur – iets in wat je later in een belangrijke match in nood kan gebruiken."