Gaat veteraan Vermaelen nog mee naar het WK? "Valt af te wachten. Waar speel ik? Kan ik het niveau nog aan?"

Thomas Vermaelen heeft quasi niets kunnen spelen in de WK-kwalificatie. De ervaren verdediger geraakte door de strenge maatregelen in Japan quasi niet in België. Wat wil dat zeggen voor het WK?

“Of ik er nog bij zal zijn?Dat valt moeilijk te voorspellen. Dat is gewoon lastig in te schatten", zegt hij in De Morgen. "Enerzijds loopt mijn contract bij mijn club af in januari en anderzijds ben ik er net 36 geworden. Waar speel ik in 2022? Hoe voel ik me binnen afzienbare tijd? Heb ik het gevoel dat ik het niveau nog aankan? Dat zijn allemaal zaken die je pas weet op het moment zelf. Iedereen zegt wel: ‘Het WK is er snel’. Maar het is tegelijk zo veraf en er kan zoveel gebeuren.”

Op het EK was hij nog één van de uitblinkers. Ondanks zijn gevorderde leeftijd zou in België nog iedereen hem een kans willen geven. Anderlecht, dat eerder al polste bijvoorbeeld. “Ik heb Vince al lang niet meer gesproken. Kijk, ik ben heel flexibel over mijn toekomst. Ik ben niet de persoon die naar buiten gaat brengen of er al aan mijn mouw is getrokken. Ik hou zulke dingen liever binnenskamers. Maar ik hou echt wel met alle scenario’s rekening. Voetballen in eigen land geniet niet per se de hoogste prioriteit. Het is geen blinde vlek in mijn carrière die ik wil wegwerken.”