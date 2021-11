OVERZICHT: 13 van de 32 WK-tickets zijn verdeeld: wie is al zeker van Qatar? Wat met de overige tickets?

Binnen iets meer dan een jaar (21/11/2022) gaat het wereldkampioenschap voetbal in Qatar van start. Dertien van de tweeëndertig deelnemers zijn sinds gisteren bekend. Welke landen zijn al zeker van het WK? En wie moet alle zeilen bijzetten? Bekijk hier het overzicht.

1. Europa: tien van de dertien tickets uitgedeeld

De tien groepswinnaars van de kwalificatiepoules zijn zeker van een WK-ticket: Servië, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, Denemarken, Kroatië, Engeland, Duitsland.

Twaalf landen strijden in barrages om drie resterende tickets:

- Tien nummers twee uit de kwalifcatiepoules: Portugal, Zweden, Italië, Oekraïne, Wales, Turkije, Schotland, Rusland, Polen en Noord-Macedonië.

- Twee landen die groepswinst pakten in de vorige editie van de Nations League: Oostenrijk en Tsjechië.

2. Afrika: tien landen voor vijf tickets

In Afrika zijn de tien groepswinnaars bekend van de kwalificatiepoules. Zijn gaan in barrages (heen-terug) strijden voor vijf WK tickets. Deze landen zijn nog in de running: Algerije, Tunesië, Nigeria, Kameroen, Mali, Egypte, Ghana, Senegal, Marokko en DR Congo. Een vaste waarde als Ivoorkust mag al een kruis maken over het WK.

3. Zuid-Amerika: Twee toplanden al geplaatst

In de CONMEBOL plaatsen de eerste vier landen zich rechtstreeks voor het WK. Brazilië en Argentinië zijn al zeker van de partij. Ook Ecuador lijkt goed op weg naar Qatar. Voor plaats vier lijkt het razend spannend te zullen worden. Ook het land dat op de vijfde plaats mag via de intercontinentale play-offs blijven hopen op het WK.

4. Noord-Amerika: Top vier scheidt zich af van de rest

In de kwalificaties in de CONCACAF geven de eerste drie plaatsen recht op een WK-ticket. Met Mexico en de Verenigde Staten vinden we de usual suspects terug in de top drie, maar na acht van de veertien speeldagen gaat Canada enigszins verrassend aan de leiding. De laatste keer dat Canada deelnam aan een WK dateert alweer 1986. Het land dat als vierde eindigt, krijgt een herkansing in de intercontinentale play-offs.

5. Azië: Iran en Saoedi-Arabië nagenoeg geplaatst

In Azië werden de landen opgedeeld in twee poules. In beide poules geven de twee eerste plaatsen recht op een WK-ticket. De twee nummers drie uit de poules kruisen de degens voor een ticket voor de intercontinentale play-offs.

Op dit moment lijkt Iran quasi zeker van een WK-ticket, ook Saoedi-Arabië mag al mijmeren over een WK-deelname.

6. Oceanië

Voor de volledigheid geven we mee dat ook in Oceanië gestreden zal worden voor een ticket voor de intercontinentale play-offs. De kwalificatiecampagne barst door de coronaperikelen pas in maart 2022 los. Australië speelt mee in de Aziatische kwalificaties, waardoor Nieuw-Zeeland de favoriet is om Oceanië te vertegenwoordigen in de play-offs.

Overzicht

Een jaar voor de start van het WK zijn er 13 WK-tickets uitgedeeld:

Qatar (gastland), Servië, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, Denemarken, Kroatië, Engeland, Duitsland, Brazilië, Argentinië.