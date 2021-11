Makelaar Sambi Lokonga niet blij met keuze Martinez: "Wat een weelde hebben we toch"

Stijn Francis, de spelersmakelaar van Albert Sambi Lokonga, is niet blij met de keuze van Roberto Martinez om zijn speler geen enkele minuut speeltijd te geven. Samen met Wout Faes was hij trouwens de enige.

Ja, Thomas Kaminski kwam ook niet aan spelen toe, maar goed... Francis haalt aan dat Sambi Lokonga basisspeler is bij Arsenal, dat vijfde staat in de Premier League, maar geen enkele minuut kreeg de voorbije twee matchen: "Wat een weelde hebben we toch..."

Roberto Martinez haalde onlangs nog aan dat hij vindt dat Sambi Lokonga nog niet genoeg progressie gemaakt had bij de nationale ploeg, terwijl hij dat wel doet bij Arsenal. "Zijn integratie verloopt moeilijker dan ik gehoopt had", zei Martinez.