King of the world: België houdt het nog (even?) langer vol als absolute nummer 1 van de wereld, met dank aan Argentinië

Komt er na meer dan drie jaar aan de kop van de FIFA-ranking een einde aan de nummer 1-plaats van de Rode Duivels? Het kan nog eventjes langer duren alvast. België won dan wel niet in Wales, maar ook Brazilië kon tegen Argentinië niet winnen in de WK-kwalificaties. (Even) uitstel En dus blijven de Belgen nog enkele maanden langer op nummer 1 staan in de FIFA-ranking, minstens tot januari. Dan zijn er nog enkele wedstrijden voor de Brazilianen in de WK-kwalificatiecampagne en kunnen overwinningen tegen Ecuador en/of Paraguay voor het einde van de Belgische hegemonie zorgen. Lees ook... Rode Duivels blijven nummer één van de wereld



