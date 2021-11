Doelman De Gea legt vinger op heel pijnlijke wonde bij United: "We weten niet wat we met de bal moeten doen"

Manchester United kreeg gisteren slaag van Watford en neemt vandaag normaal gezien afscheid van Ole Gunnar Solskjaer als manager. Er moet iets veranderen, want doelman David De Gea gaf het gisteren in een interview ook aan: "We weten niet wat doen met de bal."

United verloor vijf van zijn laatste zeven competitiematchen en zakt weg naar de zevende plaats, op 12 punten van leider Chelsea. Het is niet acceptabel zoals we speelden en dedingen deden", zei De Gea. "Het is gemakkelijk om de manager of de staf de schuld te geven, maar soms zijn het de spelers. We moeten veel meer laten zien dan we doen. Dit was een gênante eerste helft. We hadden er zelfs vier in één helft kunnen binnenkrijgen. Het was moeilijk om het team vandaag te zien spelen. Het was nachtmerrie na nachtmerrie na nachtmerrie. Het is niet acceptabel."

"Ik heb moeilijke momenten beleefd bij deze club, maar we bevinden ons nu in een heel moeilijke situatie. We weten niet wat we met de bal moeten doen. We proberen ons best te doen en te vechten voor het team, maar er is zeker iets heel erg mis. Sorry aan de fans, nogmaals."