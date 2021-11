Avondje Champions League: Ajax zet scheve situatie recht en Inter neemt afstand van Shakhtar Donetsk

Ajax moest in de vooravond aan de slag in Istanboel tegen Besikstas en Inter Milaan kreeg thuis bezoek van Shakhtar Donetsk.

Besiktas - Ajax 1-2

In de vooravond stonden er al twee wedstrijden op het programma. Zo moest het Nederlandse Ajax op bezoek bij het Turkse Besiktas. Na 22 minuten stonden de Amsterdammers al in het krijt tegen Besiktas na een penaltydoelpunt van Rachid Ghezzal. Ajax kwam in de tweede helft langszij dankzij Sébastien Haller. De Franse Ivoriaan maakte 15 minuten later zijn tweede van de avond waardoor Ajax met de drie punten terug naar huis mocht.

Dankzij deze overwinning staat Ajax nog steeds met het maximum van de punten uit 5 wedstrijden aan de leiding in zijn groep. Besiktas blijft laatste.

Inter Milaan - Shakhtar Donetsk 2-0

Inter Milaan kon in de eerste helft niet de maat nemen van de bezoekers uit Oekranië. Het bleef 0-0 met de rust maar in de tweede helft volgden de doelpunten. Tot tweemaal toe stond Edin Dzeko aan het kanon bij Inter dat zo vlot won van Shakhtar Donetsk.

Dankzij deze driepunter komt Inter Milaan aan de leiding in hun groep. Real Madrid kan vanavond, mits winst tegen Sheriff, de leidersplaats nog wel overnemen.