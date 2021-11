Antwerp-doelman Beiranvand komt in het Guinness Book terecht

De Iraanse doelman Alireza Beiranvand is opgenomen in het Guinness Book of Records.

Beiranvand is eigendom van Royal Antwerp FC, maar wordt momenteel uitgeleend aan het Portugese Boavista. De doelman wordt nu opgenomen in het Guinness Book voor de langste uitworp op een voetbalveld. Dat deed hij op 11 oktober 2016 in de WK-kwalificatiematch tegen Zuid-Korea. Beiranvand gooide de bal toen 61,26 meter ver. Hij kwam vorig seizoen 12 keer in actie voor Antwerp. Dit seizoen speelde hij al 6 keer voor Boavista.





