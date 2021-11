Ook in Nederland zijn ze onder de indruk van Genk-huurling: "Wordt stilaan een fenomeen"

Cyriel Dessers beleeft bij Feyenoord de uitleenbeurt van zijn leven. Met enkele belangrijke goals heeft hij snel een weg richting de Rotterdamse harten gevonden.

In Nederland kenden ze Dessers al van bij Heracles waar hij topschutter werd voor Racing Genk hem kwam halen, maar het was toch de eerste keer dat Dessers in de Eredivisie zijn kans kreeg bij een topclub.

Ex-voetballer Wim Kieft was in zijn in De Telegraaf lovend over de Genkse huurling. "Het begint stilaan een fenomeen te worden. Hij scoorde in de Conference League opnieuw twee belangrijke doelpunten. Zoals hij wegdraaide bij dat eerste doelpunt, dat kunnen niet veel spitsen en zeker niet met het postuur van Dessers", denkt de voormalige aanvaller van onder meer Ajax en PSV.

"Waarschijnlijk wist hij zelf niet exact wat hij deed maar ging het vanzelf in een flow. Dessers straalt dat ook uit, hij bulkt van het zelfvertrouwen. Hij weet zelf waarschijnlijk wel dat hij niet zo goed is als hij zich nu manifesteert en zal dit zo lang mogelijk willen vasthouden. Hij zal het niet erg vinden om bij de volgende wedstrijd opnieuw als invaller het verschil te maken, maar ik raad de coach aan om de hiërarchie overhoop te gooien", besluit Kieft.