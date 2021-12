Dennis Praet kan een dubbele voorsprong met Torino niet vasthouden

Dennis Praet en Torino speelden 2-2 gelijk tegen Empoli in de Serie A. Dit nadat ze op een dubbele voorsprong waren gekomen.

Torino begon flitsend. Dankzij doelpunten van Tommasso Pobega (10e) en Marko Pjaca (15e) stond het al na een kwartier 2-0 voor. Het leek een gemakkelijke avond te worden voor Torina en Dennis Praet.

Toen volgende een rode kaart van Wilfried Singo in de 32ste minuut. Lang duurde het niet voor de bezoekers konden tegenprikken. Simone Romagnoli (34e) zorgde voor de aansluitingstreffer en in de 72ste minuut stond de gelijkmaker op het bord via Andrea La Mantia.

In de stand staat Torino met achttien punten op de dertiende plaats.