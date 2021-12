Romelu Lukaku deze middag aan het kanon voor Chelsea? West Ham is zijn meest favoriete tegenstander in de Premier League

Het is nog niet duidelijk of Romelu Lukaku voldoende fit is om te starten in de wedstrijd van Chelsea deze middag tegen West Ham, maar als de Rode Duivel in actie komt, is de kans groot dat hij ook zal scoren.

Zo kan Romelu Lukaku meer dan aardige statistieken voorleggen in zijn wedstrijden tegen West Ham. Volgens WhoScored.com scoorde Lukaku namelijk al 11 keer in 15 wedstrijden tegen de Engelse ploeg. Romelu Lukaku doet zo tegen geen enkele andere Premier League-club beter. Bournemouth (9 doelpunten in 8 matchen) en Southampton (9 doelpunten in 13 matchen) volgen op de tweede en derde plaats. 👀 Romelu Lukaku's favourite career opponents:



🥇 West Ham - 11 in 15

🥈 Bournemouth - 9 in 8

🥉 Southampton - 9 in 13 — WhoScored.com (@WhoScored) December 4, 2021

