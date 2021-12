Eredivisie is er al uit hoe zich aan te passen aan Qatar: competitie start begin augustus, break vanaf week voor WK

Door het WK in Qatar zitten tal van kampioenschappen met kopzorgen. In de Eredivisie zijn ze er al uit op welke manier ze het seizoen competitievoetbal toch tot een goed einde kunnen brengen. Dat gaat onder meer gepaard met een heel vroege start.

De KNVB heeft de speeldagenkalender voor het seizoen 2022-2023 bekendgemaakt. In het weekend van 5 augustus staat de openingsspeeldag van de competitie op het programma. Dat betekent dat de Johan Cruijff Schaal reeds een week vroeger, in juli dus, op de kalender komt.

Het eerste deel van de competitie in de Eredivisie eindigt in het weekend van 11 tot en met 13 november 2022. Dat is exact een week voor de start van het WK voetbal in Qatar. In dat kalenderjaar volgt er nadien geen competitie meer.

Doorstart op 6 januari

Vanaf 6 januari 2023 hervat de Eredivisie dan, zo'n drie weken na afloop van het WK. Later die maand zal er ook een speeldag in de midweek worden afgewerkt.