🎥 Benzema en Vinicius bezorgen Real Madrid zege in stadsderby, Atletico moet de rol voorin lossen

Real Madrid is de ploeg van 't stad. De Koninklijke hield de drie punten verdiend thuis, mede dankzij een pareltje van Karim Benzema. Man in vorm Vinicius was goed voor de twee assists in de 2-0-overwinning van Real Madrid.





