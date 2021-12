Kimmich grijpt in nadat hij dit jaar niet meer mocht spelen bij Bayern

Bayern München maakte donderdag bekend dat Joshua Kimmich in 2021 niet meer in actie zou komen na alle coronaperikelen.

Kimmich koos ervoor om zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij verloor een maand toen hij in quarantaine moest en later ook een besmetting opliep. Volgens Bayern heeft hij nog altijd last van de longen, waardoor hij dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen voor de Duitse club.

Bij de Duitse omroep ZDF laat Kimmich ondertussen weten dat hij zich zal laten vaccineren. “Het was voor mij eenvoudigweg lastig om met mijn angsten en twijfels om te gaan, daarom weifelde ik zo lang”, zegt Kimmich aan de ZDF.

In Duitsland was er veel protest tegen Kimmich. Men begreep niet dat hij zijn carrière op het spel zette door geen vaccin te nemen. Zo moest hij ook vertrekken bij de nationale ploeg omdat hij niet gevaccineerd was.