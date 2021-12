Aubameyang is aanvoerdersband bij Arsenal definitief kwijt

Pierre-Emerick Aubameyang is niet langer de aanvoerder van Arsenal. De club doet dat als sanctie voor de spits uit Gabon.

Vorige week vrijdag zou Aubameyang niet op training verschenen zijn. Hij ontbrak daardoor ook op de match van Arsenal tegen Southampton. Ook voor de match tegen West Ham United maakt hij geen deel uit van de selectie.

"We verwachten van al onze spelers, inclusief onze aanvoerder, dat ze werken volgens de regels en afspraken die we met elkaar hebben", staat in een korte verklaring op de website van Arsenal. "Na zijn laatste disciplinaire overtreding van afgelopen week is Pierre-Emerick Aubameyang niet langer aanvoerder van onze club."

Aubameyang speelt sinds 2018 voor Arsenal. Eerder dit jaar moest hij ook al de match tegen Tottenham missen door een dergelijke sactie. Lacazette nam tegen Southampton de aanvoerdersband over.