🎥 Dani Alves maakt zijn grote comeback bij FC Barcelona

De Braziliaanse rechtsback mocht voor FC Barcelona beginnen in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Boca Juniors ter ere van Diego Maradona.

Dani Alves heeft zijn "onofficiële" terugkeer in het team van Barcelona gemaakt. De Braziliaanse rechtsback werd door Xavi geselecteerd voor een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Diego Maradona. De Blaugrana waren gastheer voor Boca Juniors.

De 38-jarige is nog niet speelgerechtigd voor Barça in de competitie. Hij komt in aanmerking vanaf januari 2022. FC Barcelona verloor uiteindelijk de vriendschappelijke wedstrijd van Boca Juniors na strafschoppen.