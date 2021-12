Vijf extra coronagevallen bij Real Madrid, Man United-Brighton uitgesteld

Ook Real Madrid wordt niet gespaard van corona. Nadat eerder deze week al enkele gevallen aan het licht kwamen zijn er nog vijf nieuwe positieven.

Real Madrid laat in een korte mededeling weten dat vier spelers het coronavirus opgelopen hebben. Het gaat om Asensio, Bale, Lunin en Rodrygo.

Ook assistent Davide Ancelotti legde een positieve coronatest af. Eerder hadden Modric en Marcelo al positief getest.

Manchester United blijft ook met heel wat besmettingen kampen. De match van zaterdag tegen Brighton & Hove Albion van zaterdag is al zeker afgelast.

“De gezondheid van spelers en staf is onze prioriteit. Gezien het aantal spelers en ondersteunend personeel dat zich moest afzonderen vanwege COVID-19, had de club geen andere optie dan een verzoek in te dienen om de wedstrijd te verzetten”, klinkt het.