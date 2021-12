Paul Pogba lijkt te vertrekken bij Manchester United: Franse topclub ligt in pole position om hem binnen te halen

De Franse middenvelder is, zoals zijn zaakwaarnemer zegt, op zoek naar het "contract van zijn leven". Het zou wel eens kunnen dat Pogba dat contract kan krijgen bij Paris Saint-Germain.

Manchester United-middenvelder Paul Pogba heeft een onzekere toekomst, aangezien zijn contract in juni afloopt. Volgens La Gazzetta dello Sport is Paris Saint-Germain echter één van de favorieten om hem binnen te halen.

Met de terugtrekking van Real Madrid en de beperkte middelen van Juventus, is de Franse vice-kampioen de enige club die geïnteresseerd is in de diensten van Pogba met de capaciteit om te voldoen aan de eisen van zijn agent, Mino Raiola. Pogba zou namelijk op zoek zijn naar het "contract van zijn leven". De goede verstandhouding tussen de Parijse sportdirecteur Leonardo en de vertegenwoordiger van Pogba zou de onderhandelingen kunnen vergemakkelijken.