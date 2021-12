Trainers pleiten om Premier League helemaal stil te leggen: "Om Boxing Day zeker te laten doorgaan"

In de Premier League kunnen al vijf matchen dit weekend niet gespeeld worden door te veel coronabesmettingen. Veel trainers zijn van mening dat ook in Engeland een 'afkoelweek' noodzakelijk is.

“De wedstrijden van dit weekend en bekermatchen van volgende week zouden afgelast moeten worden”, aldus Brentford-trainer Thomas Frank. “Het aantal positieve gevallen gaat overal door het dak. We moeten onze trainingscentra een aantal dagen sluiten, zodat we het vuur even kunnen blussen. Om te zorgen dat de wedstrijden op Boxing Day zeker wél doorgaan.”

Hij staat daar niet alleen in. Ook Rafael Benitez ziet dat het onlogisch is om in de huidige situatie zoveel volk in het stadion toe te laten. "De gezondheid van de mensen moet de prioriteit zijn”, benadrukte de Spanjaard.

Ook Newcastle-coach Eddie Howe pleitte voor een noodstop: “Je kunt niet de ene helft laten doorgaan en de andere niet. Zo krijg je een ontwrichte competitie.”